Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции, которая проводилась по итогам подошедшего к концу в Брюсселе саммита, выступил с заявлением о том, что Евросоюз не станет создавать препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.