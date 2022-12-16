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Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции, которая проводилась по итогам подошедшего к концу в Брюсселе саммита, выступил с заявлением о том, что Евросоюз не станет создавать препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

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