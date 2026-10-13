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Царьград

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"Россия по-прежнему — агрессор номер один": Глава MI5 призвал готовиться к испытаниям

"Россия по-прежнему — агрессор номер один": Глава MI5 призвал готовиться к испытаниям

Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово к серьезным испытаниям из-за гибридной войны со стороны России.

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