"Россия по-прежнему — агрессор номер один": Глава MI5 призвал готовиться к испытаниям

Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово к серьезным испытаниям из-за гибридной войны со стороны России.
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