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Лавров: Запад попытался «срежиссировать незаконный захват власти» в Сербии

Лавров: Запад попытался «срежиссировать незаконный захват власти» в Сербии

Западная сторона попыталась «срежиссировать незаконный захват власти» в Сербии. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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