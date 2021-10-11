Жители России все чаще приобретают авиабилеты «впритык» к дате вылета

Авиаперевозчики столкнулись с падением глубины продаж билетов. В наши дни клиенты покупают авиабилеты в среднем за 5-7 дней до даты вылета, порой — за 2-3 дня, выяснила газета «Известия» в беседе с представителями сервисов для путешественников.