В Нигерии зарегистрировали первый подтверждённый случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом пишет газета The Cable со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
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