Reuters: Россия атакует украинский экспортный маршрут через Дунай, увеличивая количество авиаударов
Россия уничтожила украинские зерновые склады на реке Дунай и ранила шесть человек в результате атаки беспилотника в понедельник, расширив целевую зону воздушной кампании, начатой на прошлой неделе после выхода из сделки по черноморскому зерну, сообщила Украина.
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И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. (Новый завет, Апокалипсис).
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