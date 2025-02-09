В России хотят сократить рабочую неделю на час

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Да чё мелочицца? Даёшь два дня рабочих по полтора часа! Демография попрет! Народ буде киношку смотреть, пиво круассаном закусывать, пешком на Канары ездить! Здоровье тоже попрет! Жирно го жареного, солёного сильно- тр не станет! Красота будет де! Даёшь!