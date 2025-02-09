Это позволит улучшить качество жизни россиян Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ.
В России хотят сократить рабочую неделю на час
Комментарии
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NN
N N
Да чё мелочицца? Даёшь два дня рабочих по полтора часа! Демография попрет! Народ буде киношку смотреть, пиво круассаном закусывать, пешком на Канары ездить! Здоровье тоже попрет! Жирно го жареного, солёного сильно- тр не станет! Красота будет де! Даёшь!
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17 час.
Россиянин
А зарплату тоже сократят надо полагать...
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12 час.
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