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Петербургский дневник

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В России хотят сократить рабочую неделю на час

В России хотят сократить рабочую неделю на час

Это позволит улучшить качество жизни россиян Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ.

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Комментарии
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NN
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Да чё мелочицца? Даёшь два дня рабочих по  полтора часа! Демография попрет!  Народ буде  киношку смотреть, пиво круассаном закусывать, пешком на Канары ездить! Здоровье тоже попрет! Жирно го жареного, солёного сильно- тр не станет! Красота будет де! Даёшь!
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17 час.
Россиянин
А зарплату тоже сократят надо полагать...
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12 час.
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