На трассе М-7 фура въехала в машину 

Это произошло рано утром, сообщает «День во Владимире» со ссылкой на данные местной полиции. Согласно предварительным сведениям, MAN столкнулся со стоящим с аварийной сигнализацией и выставленным знаком Volkswagen Multivan.
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