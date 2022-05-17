Украина стала "чёрной меткой" Шольца

Прошедшие выборы в ландтаг (региональный парламент) в самой густонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне-Вестфалии стали неприятным сюрпризом для входящей в правящую в стране коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Прошедшие выборы в ландтаг (региональный парламент) в самой густонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне-Вестфалии стали неприятным сюрпризом для входящей в правящую в стране коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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