Царьград

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Украина стала "чёрной меткой" Шольца

Украина стала "чёрной меткой" Шольца

Прошедшие выборы в ландтаг (региональный парламент) в самой густонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне-Вестфалии стали неприятным сюрпризом для входящей в правящую в стране коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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