Как поступать в случае распространения религиозных газет в публичных местах?

Инструкция от ТГ-канала "Многонационал".После недавней публикации про газету «Ас-салам», подписчики нас буквально засыпали доказательствами того, что распространители этой газеты продолжают массово нарушать закон.
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