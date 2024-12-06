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Картина дня. Финансы

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Датская Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в «Балтике»

Датская Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в «Балтике»

Датская Carlsberg Group продает свою долю в «Пивоваренной компании "Балтика"» двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине, сделку планируется закрыть в ближайшие дни, сообщается в релизе группы.

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