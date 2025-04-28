Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС России мониторингом обстановки на СВО

Погибший в результате теракта замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик с началом спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления, ведущей мониторинг обстановки в зоне её проведения.

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