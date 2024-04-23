РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Игорь Петров
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Reuters: Вашингтон запоздал с выделением помощи Киеву и точка невозврата уже пройдена

Reuters: Вашингтон запоздал с выделением помощи Киеву и точка невозврата уже пройдена

Палатой представителей конгресса США слишком поздно одобрен закон о выделении транша Украине на 60 миллиардов долларов, так позиции ВСУ, на фронтах спецоперации значительно ухудшились, сообщили журналисты информационного агентстве Reuters.

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