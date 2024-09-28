Армия Израиля: лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в Бейруте

Армия Израиля оповестила, что глава «Хезболлы» Хасан Насралла убит ракетным ударом ВВС по Бейруту. Согласно сообщению военного ведомства Израиля, Хасан Насралла и командир Южного фронта Али Карки были поражены атакой истребители ВВС по общей наводке разведки и спецслужб страны.