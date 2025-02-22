Куриная печень с гречкой в мультиварке — простое, сытное и полезное блюдо, которое идеально подойдет для обеда Лук и морковь придадут блюду легкий карамельный вкус, печень получится мягкой и нежной, а крупа впитает в себя все соки и ароматы.