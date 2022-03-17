Тухель о победном голе Аспиликуэты: «Легенда «Челси». Он ежедневно показывает, что значит быть капитаном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высоко отозвался о Сесаре Аспиликуэте. Защитник «синих» забил победный гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:1).
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