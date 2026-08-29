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Культурология.рф

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История и археология: Что Македонский делал с женщинами-пленницами и правда ли, что предпочитал им мужчин

История и археология: Что Македонский делал с женщинами-пленницами и правда ли, что предпочитал им мужчин

Еще за тысячелетие до эпохи царствования и завоеваний Александра Македонского воины армий мира не сомневались в своем естественном праве опустошать любые покоренные города и веси.

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