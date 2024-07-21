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А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

  Граждане Узбекистана получили грант как малый коренной народ Ленинградской области. Странные дела творятся в последнее время в нашей стране.

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Надо разбираться с нашими, кто это протаскивают и выгнать с должности , а лучше в Узбекистан на постоянку для проживания там.
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14 час.
Александр Владимирович
это просто российские взяточники действуют, просто вредители для страны и своего народа...а возможно и купленные западом твари
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14 час.
ИК
Инна Кручинина
те, кто выдал  грант узбекам &quot;как коренной народ Ленинградской области», должны учить географию и сдать экзамен
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13 час.

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