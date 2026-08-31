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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИА о Ралли Саудовской Аравии: «Я побеждал на Ралли Ливана, когда там шла война»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поделился мнение о предстоящих гонках в Саудовской Аравии, которые оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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