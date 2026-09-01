Системный оператор предсказал рост энергопотребления в России

В проекте Системного оператора на 2027-2032 годы предсказан ежегодный рост энергопотребления в России на 1,87%.
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