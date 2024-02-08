"360": у пострадавшего в Тюмени подростка разбито лицо, шея в кровоподтеках

В микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени двое взрослых мужчин избили подростков. Евгения, мать одного из пострадавших, рассказала, что нападение произошло из-за звезды на кадетской шапке, которую подвыпившие мужчины перепутали с армейской.