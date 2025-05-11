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Пискарев: страны НАТО перед 9 Мая развернули кампанию против России

Пискарев: страны НАТО перед 9 Мая развернули кампанию против России

В канун Дня Победы страны НАТО развернули массированную антироссийскую кампанию. На это указал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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