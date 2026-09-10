Сборная Татарстана выиграла Спартакиаду народов России по спортивной гимнастике

Фото: пресс-служба минспорта РТ Команда Татарстана стала победителем командных соревнований среди мужчин на Спартакиаде народов России по спортивной гимнастике.
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