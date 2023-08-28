Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Глава МПК о допуске россиян к Паралимпиаде: «Какое бы решение ни было принято, думаю, люди примут его с учетом наших демократических процессов»

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Эндрю Парсонс.  «Какое бы решение ни было принято, думаю, что люди примут его с учетом наших демократических процессов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх