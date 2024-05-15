«Ювентус» победил «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии

Завершился финальный матч Кубка Италии по футболу, в котором встречались «Аталанта» и «Ювентус». Итогом игры, которая прошла на стадионе «Олимпико» в Риме, стала победа туринского «Ювентуса» с минимальным счетом 1:0.
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