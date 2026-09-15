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Умтити о Мбаппе: «Месси не делал таких заявлений насчет «Золотого мяча», когда мы были в «Барсе». Это может задеть партнеров по команде, но Килиан не говорил плохо о Дембеле»

Экс-защитник сборной Франции Самюэль Умтити отреагировал на заявления Килиана Мбаппе по поводу «Золотого мяча».

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