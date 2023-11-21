Экс-игрок ЦСКА Красич: Головину стоит еще поиграть в «Монако»

Милош Красич, бывший футболист московского ЦСКА, итальянского «Ювентуса» и сборной Сербии, высказал свое мнение по поводу того, что нужно сделать российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину перед тем, как перейти в топ-клуб.
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