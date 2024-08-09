Балтийское море: чем на самом деле опасны его воды

Белое море входит в число самых опасных на планете. И виной тому не только его экологическое состояние, но и его течения, которые могут, например, отнести купальщика далеко от берега и затянуть в морскую пучину.
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