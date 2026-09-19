Пассажирский самолет впервые самостоятельно перелетел через США — турбопроп Cessna Caravan сам взлетал, летел, изменял курс и сам совершил посадку

В кабине был пилот «на всякий случай», но он не вмешивался в управление Американская Joby Aviation завершила масштабные испытания автономного самолета, который самостоятельно перелетел через США.
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