Биржевые цены на какао-бобы установили новый рекорд

На бирже Intercontinental Exchange их стоимость составила почти 7 тысяч долларов за тонну. Какие цены и процессы сейчас на рынке какао-бобов, что ждет отечественный рынок шоколада и косметики на основе этого сырья?Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы — почти 7 тысяч долларов за тонну на бирже Intercontinental Exchange.
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