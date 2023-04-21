Политика Сегодня

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Сенатор Пушков: США из-за Китая должны будут пожертвовать Тайванем или экономикой

Сенатор Пушков: США из-за Китая должны будут пожертвовать Тайванем или экономикой

Слова руководителя американского минфина Джанет Йеллен о неготовности Вашингтона к полному разрыву с Пекином свидетельствуют о том, что США должны будут пожертвовать либо экономикой, либо Тайванем, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

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