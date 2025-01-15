Дело обвиняемого во взятке экс-сотрудника МЧС дошло до суда

Инспектор МЧС предложил генеральному директору компании выступить посредником при получении от представителей образовательного учреждения взятки в особо крупном размере, на которую будут заключены договоры на проектирование и монтаж системы аварийного освещения.
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