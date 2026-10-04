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Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее

Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее

В субботу, 3 октября, как сообщили российские информационные агентства, на Чебаркульском полигоне в рамках командно-штабных учений "Центр-2026" Министерство обороны РФ продемонстрировало тяжёлый роботизированный комплекс "Штурм".

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