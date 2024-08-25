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    !!!Тяжело в деревне ...

Тяжело в деревне без Нагана. Часть 3

Тяжело в деревне без Нагана. Часть 3

﻿﻿Или приключения Нагана в России. Как я уже писал, револьвер Нагана пережил Русско-японскую войну и Первую мировую войну.

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Комментарии
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Александр Макеев
В школьные и студенческие годы в ашхабадском стрелковом спортивном клубе ДОСААФ, школе спортивного резерва я занимался спортивной стрельбой из пистолета. Стрелял из малокалиберного пистолета Марголина калибра 5,6 мм под обычный и под укороченный патрон, для дистанции на 25 по одиночной круглой мишени и по 5 силуэтным ростовым мишеням, и из матчевых малокалиберных пистолетов с ортопедической рукояткой системы МЦ и ИЖ на дистанции 50 метров. Довелось стрелять и из нагана калибра 7,62 мм боевого и спортивного образцов. Из спортивного нагана стрелял на 25 метров по одиночной круглой мишени на дистанции 50 метров. Кучность отличная. А отверстия в мишени получались аккуратные идеально круглые. Причем в патронах для спортивного нагана (револьвера) пули были целиком свинцовые, без закругления впереди. 😇
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