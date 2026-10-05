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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о нападении подростков на мужчину в Томской области

Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о нападении подростков на мужчину в Томской области

В социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой запечатлено, что в одном из магазинов города Томска группа подростков напала на мужчину и стала его избивать.

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