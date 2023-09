Как сейчас выглядит и чем занимается 47-летний Таркан

Ой, мама, шикадаст! Как сейчас выглядит и чем занимается 50-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Таркан со своей супругойSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканSlide image for gallery: 11414 | Как выглядит 47-летний ТарканЗаписал успешный альбом и вновь стал популярнымМировой успех пришел к Таркану в 1997 году после выхода альбома Ölürüm Sana.