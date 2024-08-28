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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

«Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» – с «Уотфордом», «Арсенал» против «Болтона», «МЮ» встретится с «Барнсли», «Челси» – с «Барроу»

 По итогам были определены следующие пары:  «Ливерпуль» – «Вест Хэм»; «Манчестер Сити» – «Уотфорд»; «Арсенал» – «Болтон»; «Манчестер Юнайтед» – «Барнсли»; «Челси» – «Барроу»; «Уиком» – «Астон Вилла»; «Ковентри» – «Тоттенхэм»; «Уолсолл» – «Лестер»; «Брентфорд» – «Лейтон Ориент»; «Блэкпул» – «Шеффилд Уэнсдей»; «Престон» – «Фулхэм»; «Эвертон» – «Саутгемптон»; «Куинз Парк Рейнджерс» – «Кристал Пэлас»; «Сток Сити» – «Флитвуд Таун»; «Брайтон» – «Вулверхэмптон»; «Уимблдон» – «Ньюкасл».

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