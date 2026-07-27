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Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей

Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей

Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей. Об этом сообщает Betonmobile. Клиент букмекерской конторы поставил 10 530 000 рублей на победу сборной Англии в основное время над командой Франции с коэффициентом 3,90.

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