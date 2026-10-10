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Rod Serling Was Scared To Death By One Aspect Of The Twilight Zone

Rod Serling Was Scared To Death By One Aspect Of The Twilight Zone

"The Twilight Zone" terrified audiences during its time on the air, and even creator Rod Serling was scared by one element of the production.

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