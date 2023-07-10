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«Зенит» не выиграет Кубок PARI Премьер, Рублев и Сафиуллин в 1/4 «Уимблдона», 6-я победа Ферстаппена подряд, контракт Федотова без трансферной карты, Леонардо мочит Мбаппе и другие новости

«Зенит» не выиграет Кубок PARI Премьер, Рублев и Сафиуллин в 1/4 «Уимблдона», 6-я победа Ферстаппена подряд, контракт Федотова без трансферной карты, Леонардо мочит Мбаппе и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер – 4:3. Михаил Кержаков отразил два удара, а Зелимхан Бакаев не забил свою попытку.

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Комментарии
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Лена Мисько
По первому тайме плачевое впечатление оставляет Бакаев. Вроде новый сезон с чистого листа, с физической формой должен быть порядок. Но игрок совершенно не хочет играть в футбол. Не идет до конца в стыках, безыдейно бежит с мячом, никакой злости и желания что-то показать. Даже Леша Сутормин, который, итак, немного играл, а с приходом Фернандеса окончательно потеряет игровые минуты старается что-то показать. Мне кажется с Бакаевым историю нужно заканчивать уже сейчас, шансов было множество.
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4 час.
Лена Мисько
Кажется болельщики Зенита что-то стали подозревать😂😂😂
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4 час.
КузнецовВВ
63 года назад, 10 июля 1960 года сборная СССР по футболу стала первым в истории победителем чемпионата Европы. Крайний слева Анатолий Крутиков, далее стоят Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник, Юрий Войнов, Гиви Чохели, Валентин Иванов; внизу Валентин Бубукин, Анатолий Маслёнкин, Слава Метревели, Михаил Месхи.
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3 час.

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