«Зенит» не выиграет Кубок PARI Премьер, Рублев и Сафиуллин в 1/4 «Уимблдона», 6-я победа Ферстаппена подряд, контракт Федотова без трансферной карты, Леонардо мочит Мбаппе и другие новости

Лена Мисько

По первому тайме плачевое впечатление оставляет Бакаев. Вроде новый сезон с чистого листа, с физической формой должен быть порядок. Но игрок совершенно не хочет играть в футбол. Не идет до конца в стыках, безыдейно бежит с мячом, никакой злости и желания что-то показать. Даже Леша Сутормин, который, итак, немного играл, а с приходом Фернандеса окончательно потеряет игровые минуты старается что-то показать. Мне кажется с Бакаевым историю нужно заканчивать уже сейчас, шансов было множество.