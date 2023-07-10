«Зенит» не выиграет Кубок PARI Премьер, Рублев и Сафиуллин в 1/4 «Уимблдона», 6-я победа Ферстаппена подряд, контракт Федотова без трансферной карты, Леонардо мочит Мбаппе и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер – 4:3. Михаил Кержаков отразил два удара, а Зелимхан Бакаев не забил свою попытку.
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