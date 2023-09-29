Педиатр Волков объяснил, как вылечить насморк у грудничка

Груднички часто сопят и чихают, однако это вовсе не значит, что они болеют. Педиатр Никита Волков объясняет: это физиологический насморк, так как у новорожденных очень узкие носовые ходы, поэтому дыхание затруднено.
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