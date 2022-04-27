Появятся ли в России фрегаты проекта 22350М «олигархической серии»

14 апреля 2022 года по неустановленной пока что официально причине неподалеку от побережья Одесской области в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб флагман Черноморского флота РФ – гвардейский ракетный крейсер «Москва».
14 апреля 2022 года по неустановленной пока что официально причине неподалеку от побережья Одесской области в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб флагман Черноморского флота РФ – гвардейский ракетный крейсер «Москва».
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