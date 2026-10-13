Утечки пошли на спад: число сливов баз данных в России упало на 40%

При этом участились случаи публикации ранее закрытых баз За январь–сентябрь 2026 года в открытом доступе появилось 119 баз данных российских компаний, ранее не публиковавшихся в сети.
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