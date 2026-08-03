В Казани за 15 лет в пять раз увеличили число парков и скверов

За последние 15 лет количество общественных пространств в Казани выросло в пять раз. Сейчас в столице Татарстана насчитывается 170 парков, садов, скверов и других рекреационных зон общей площадью 627 гектаров.
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