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Сирены тревоги звучали по всей Украине почти 3,5 часа

Сирены тревоги звучали по всей Украине почти 3,5 часа

Представитель Министерства цифровой трансформации Украины подтвердил информацию об этом инциденте. Он отметил, что воздушная тревога была объявлена 2 января во всех регионах в 07:23 утра и отменена около 10:50, пишет “Российская газета”.

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