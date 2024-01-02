Сирены тревоги звучали по всей Украине почти 3,5 часа

Представитель Министерства цифровой трансформации Украины подтвердил информацию об этом инциденте. Он отметил, что воздушная тревога была объявлена 2 января во всех регионах в 07:23 утра и отменена около 10:50, пишет “Российская газета”.
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