Спецпредставитель Путина назвал способ спасения Европы

Только правые партии могут спасти Европу от потока мигрантов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.