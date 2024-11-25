"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

Олег Ломоносов

Важно не сколько мигрантов трудится (иного быть не должно!) у на в стране, а как они себя ведут. А данного муфтия необходимо привлечь по УК РФ, за разжигание межнациональной розни, с запретом занимать какие либо руководящие должности и публичных выступлений.