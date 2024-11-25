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"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

Фото: коллаж Царьграда. Происходящие в России изменения в мигрантской политике говорят о том, что у "больших друзей мигрантов" остаётся всё меньше власти и шансов на продвижение своей повесточки, а потому они, вероятно, решили идти ва-банк.

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Комментарии
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Олег Ломоносов
Важно не сколько мигрантов трудится (иного быть не должно!) у на в стране, а как они себя ведут. А данного муфтия необходимо привлечь по УК РФ, за разжигание межнациональной розни, с запретом занимать какие либо руководящие должности и публичных выступлений.
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Татьяна Пушкарь
Точно Только все семьи выслать и провести более жесткую проверку всех приезжих
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Татьяна Пушкарь
И привлечь к Уголовной ответственности
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