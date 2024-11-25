"Большие друзья мигрантов" пошли ва-банк. Депутат и муфтий вступили в дерзкий спор с Путиным: "РФ - это не русское государство"

Фото: коллаж Царьграда. Происходящие в России изменения в мигрантской политике говорят о том, что у "больших друзей мигрантов" остаётся всё меньше власти и шансов на продвижение своей повесточки, а потому они, вероятно, решили идти ва-банк.
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