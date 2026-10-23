« Спартак » победил «Северсталь» (3:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Таким образом, команда под руководством Алексея Жамнова одержала 6-ю победу подряд и на данный момент занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 18 встреч.
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