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Американский конгрессмен признался в желании США «несильного проигрыша России»

Американский конгрессмен признался в желании США «несильного проигрыша России»

США хотят, чтобы Россия не сильно проиграла в борьбе с Украиной, заявил конгрессмен-демократ Сет Мултон 10 марта в беседе с Люком Коффи из Института Хадсона — аналитического центра, который финансируется правительствами нескольких стран НАТО.

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