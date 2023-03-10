Американский конгрессмен признался в желании США «несильного проигрыша России»

США хотят, чтобы Россия не сильно проиграла в борьбе с Украиной, заявил конгрессмен-демократ Сет Мултон 10 марта в беседе с Люком Коффи из Института Хадсона — аналитического центра, который финансируется правительствами нескольких стран НАТО.