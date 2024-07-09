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  • Nik
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Судившийся с ветераном СВО депутат Семигин лишился еще одного кресла

Судившийся с ветераном СВО депутат Семигин лишился еще одного кресла

Депутат Государственной Думы Геннадий Семигин, который вел судебное разбирательство с ветераном СВО Евгением Рассказовым (Топазом), лишился еще одной должности — членства в совете по национальным отношениям.

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Комментарии
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Это и есть лицо наших депутатов
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14 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Какие могут быть честь и достоинство у такой рожи?
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14 час.
ЛС
Лидия Санникова
Почему он депутат?
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14 час.

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